马来西亚期市：棕榈油期货上涨，追随替代品市场的涨势

路透吉隆坡10月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一继续上涨，受豆油和原油市场涨势的带动。过去两周棕榈油也都上涨。

指标12月棕榈油期货合约 收高1.2%至2,416马币。

棕榈油价格周二曾达到15个月高位2,460马币。上个月涨幅达到近20%。

一位在吉隆坡的交易员说：“棕榈油期货或试图扳回周五的跌幅，因其他植物油和能源价格都强劲上涨。”

“不过，目前马币的汇率强势，以及马来西亚棕榈油总署(MPOB)将短暂停止从印尼进口棕榈油的消息，或许会妨碍市场并压制涨势。”

成交量为48,590口，高于均值35,000口。

印尼和马来西亚称两国计划成立棕榈油生产国委员会，以确保加强合作和支撑价格。

不过分析师和贸易人士表示，此消息对市场影响不大。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油或将突破阻力位2,464马币。

美国12月豆油合约 上涨1.7%。(完)

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