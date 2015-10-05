马来西亚期市：棕榈油期货上涨，追随替代品市场的涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡10月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一继续上涨，受豆油和原油市场涨势的带动。过去两周棕榈油也都上涨。
指标12月棕榈油期货合约 收高1.2%至2,416马币。
棕榈油价格周二曾达到15个月高位2,460马币。上个月涨幅达到近20%。
一位在吉隆坡的交易员说：“棕榈油期货或试图扳回周五的跌幅，因其他植物油和能源价格都强劲上涨。”
“不过，目前马币的汇率强势，以及马来西亚棕榈油总署(MPOB)将短暂停止从印尼进口棕榈油的消息，或许会妨碍市场并压制涨势。”
成交量为48,590口，高于均值35,000口。
印尼和马来西亚称两国计划成立棕榈油生产国委员会，以确保加强合作和支撑价格。
不过分析师和贸易人士表示，此消息对市场影响不大。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油或将突破阻力位2,464马币。
美国12月豆油合约 上涨1.7%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”