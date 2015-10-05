国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差创下8月初以来最窄

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月5日 - 路透数据显示，亚洲180-cst燃料油现货价差周一缩窄至每吨3.70美元，为8月初以来最窄。
交易员表示，需求仍不足以吸纳供给并扭转市况。
亚洲9月和10月接获来自西方的燃料油均低于平均水平。10月东方料从西方接获350-400万吨燃料油，9月则为400万吨，比今年的月均水平低15%。
10月1日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存下降近3%至107.9万吨，但比上年同期高近70%。
台湾台塑石化周五在麦寮的炼厂由于故障，意外关闭一套日产能84,000桶的渣油流化催化裂解(RFCC)装置。此装置将关闭20天。
现货交易中，贡沃以每吨贴水4美元的价格，从摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，船期为10月25-29日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”