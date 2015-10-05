国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差创下8月初以来最窄

路透新加坡10月5日 - 路透数据显示，亚洲180-cst燃料油现货价差周一缩窄至每吨3.70美元，为8月初以来最窄。

交易员表示，需求仍不足以吸纳供给并扭转市况。

亚洲9月和10月接获来自西方的燃料油均低于平均水平。10月东方料从西方接获350-400万吨燃料油，9月则为400万吨，比今年的月均水平低15%。

10月1日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存下降近3%至107.9万吨，但比上年同期高近70%。

台湾台塑石化周五在麦寮的炼厂由于故障，意外关闭一套日产能84,000桶的渣油流化催化裂解(RFCC)装置。此装置将关闭20天。

现货交易中，贡沃以每吨贴水4美元的价格，从摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，船期为10月25-29日。(完)

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