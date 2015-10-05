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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 21:04 BJT

东南亚股市：收高，因对于美联储今年加息的预期减弱

路透曼谷10月5日 - 东南亚股市周一上涨，与亚洲股市走势一致，因上周五美国非农就业数据公布后，对于美联储将在今年加息的预期减弱。印尼股市创下近六周最大涨幅。

印尼股市 跳升3.2%，为8月27日以来最大单日涨幅。新加坡股市 上涨2.1%。菲律宾股市则上涨1.6%。

马来西亚 、泰国 和越南股市 均上涨逾1%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 326.30 7.52 +2.36 -20.56 410.77

新加坡 2851.25 58.10 +2.08 -15.27 3365.15

马来西亚 1647.59 18.79 +1.15 -6.45 1761.25

泰国 1363.17 16.82 +1.25 -8.98 1497.67

印尼 4343.70 135.90 +3.23 -16.90 5226.95

菲律宾 6961.93 111.32 +1.62 -3.72 7230.57

越南 570.00 7.69 +1.37 +4.47 545.63

(完)

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