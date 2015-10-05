东南亚股市：收高，因对于美联储今年加息的预期减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷10月5日 - 东南亚股市周一上涨，与亚洲股市走势一致，因上周五美国非农就业数据公布后，对于美联储将在今年加息的预期减弱。印尼股市创下近六周最大涨幅。
印尼股市 跳升3.2%，为8月27日以来最大单日涨幅。新加坡股市 上涨2.1%。菲律宾股市则上涨1.6%。
马来西亚 、泰国 和越南股市 均上涨逾1%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 326.30 7.52 +2.36 -20.56 410.77
新加坡 2851.25 58.10 +2.08 -15.27 3365.15
马来西亚 1647.59 18.79 +1.15 -6.45 1761.25
泰国 1363.17 16.82 +1.25 -8.98 1497.67
印尼 4343.70 135.90 +3.23 -16.90 5226.95
菲律宾 6961.93 111.32 +1.62 -3.72 7230.57
越南 570.00 7.69 +1.37 +4.47 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”