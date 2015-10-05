金属期市：期铜跳涨，因美国数据促使基金回补空头

* 期铜上涨，疲弱的美国经济数据促使基金回补空头

* 美联储可能推迟升息拖累美元下跌，从而支撑期铜

路透伦敦10月5日 - 期铜价格周一跳涨，因对美国将在更长时间放宽货币政策的预期日益增强，促使一些消费者对冲其铜需求，从而促使基金回补空头。

指标三个月期铜 收涨1.5%，报5,178美元，稍早触及5,224美元日内高位。

交易商表示，在新一季之初，消费者通常会决定是否对冲，部份消费者在等待上周五美国公布的就业报告。

该数据显示9月非农就业岗位仅增加14.2万个，令许多市场人士预计美联储将推迟至2016年才升息。

这引发铜市在周五下午和周一稍早出现一轮买盘，从而触动了一些基金空头头寸的止损单，燃点铜价涨势。

“市场推后了中期升息预期，”丹麦丹斯克银行资深商品分析师Jens Pedersen说。

美联储可能推迟升息的前景也拖累美元走软，从而支撑铜价。

铜价周一也从外围市场的走势中寻找指引。“近几日铜市更多的跟随嘉能可的走势，嘉能可股价大幅上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

全球矿商嘉能可 在周一尾盘劲涨逾15%，因市场寄望，该集团出售农业资产使其减债计划仍将按计划推进。

期锌 收低1.1%，报每吨1,666美元。期锡 升0.1%，报15,595美元。期镍 下跌0.8%，报每吨9,950美元。