金属期市：期铜跳涨，因美国数据促使基金回补空头

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 期铜上涨，疲弱的美国经济数据促使基金回补空头
* 美联储可能推迟升息拖累美元下跌，从而支撑期铜
路透伦敦10月5日 - 期铜价格周一跳涨，因对美国将在更长时间放宽货币政策的预期日益增强，促使一些消费者对冲其铜需求，从而促使基金回补空头。
指标三个月期铜 收涨1.5%，报5,178美元，稍早触及5,224美元日内高位。
交易商表示，在新一季之初，消费者通常会决定是否对冲，部份消费者在等待上周五美国公布的就业报告。
该数据显示9月非农就业岗位仅增加14.2万个，令许多市场人士预计美联储将推迟至2016年才升息。
这引发铜市在周五下午和周一稍早出现一轮买盘，从而触动了一些基金空头头寸的止损单，燃点铜价涨势。
“市场推后了中期升息预期，”丹麦丹斯克银行资深商品分析师Jens Pedersen说。
美联储可能推迟升息的前景也拖累美元走软，从而支撑铜价。
铜价周一也从外围市场的走势中寻找指引。“近几日铜市更多的跟随嘉能可的走势，嘉能可股价大幅上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
全球矿商嘉能可 在周一尾盘劲涨逾15%，因市场寄望，该集团出售农业资产使其减债计划仍将按计划推进。
期锌 收低1.1%，报每吨1,666美元。期锡 升0.1%，报15,595美元。期镍 下跌0.8%，报每吨9,950美元。
期铅 收盘时没有成交，买盘最后报1,625美元，较周五收盘下跌1.1%。三个月期铝 升0.5%，报1,565美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”