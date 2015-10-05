芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买入和玉米走强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小幅收高，盘中交投震荡，交易商表示，因技术性买盘和玉米市场走强提振小麦期货。
投资者担心黑海地区天气干燥和气温较正常低，将可能损害冬麦发芽，这为CBOT小麦提供支撑。
CBOT-12月小麦面临切入位在5.22美元的100日移动均线的技术阻力。
美国农业部(USDA)周度作物种植报告将在周一稍晚出炉，接受路透调查访问的分析师预计，该报告将显示美国冬麦种植完成率为47%。
埃及的供应商品局(General Authority for Supply Commodities)在周六买入23.5万吨在11月1-10日付运的俄罗斯和乌克兰小麦。
在埃及的标购中，没有美国小麦出售。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.15-1/2美元，上涨2-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为68,517口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。