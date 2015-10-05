《全球汇市》美元兑主要货币上涨，因风险意愿增强

* 预期美联储将推迟升息，提振市场风险意愿

* 美元兑日圆触及一周高位

* 美元兑新兴市场货币下跌

路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，因美国就业报告令人失望，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长的时间内维持利率不变，令市场的风险意愿重现。

周五美国就业增长数据不佳，令交易商预计美联储将把升息时间推迟至明年初。这观点提振风险意愿，使欧元、日圆和瑞郎承压，交易商认为，鉴于这些货币的收益率低，它们是较安全的融资货币。

美国升息将推动资金流入美国，从而提振美元。尽管对美联储推迟升息的预期之前拖累美元下跌，但周一风险意愿主导了市场的交易。

“风险意愿带动资金流，这盖过了任何令人失望的利率面，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg说。

美元兑一篮子六种主要货币上涨0.26%，报96.081，从周五触及的近两周低位95.218反弹。美元兑日圆也触及一周高位120.550日圆。

分析师表示，对欧洲和日本央行可能扩大其货币刺激计划的观点也扶助美元兑欧元和日圆的涨势。不过，美元兑一些风险较高的新兴市场货币下跌，因风险意愿增强。

美元兑巴西雷亚尔 下滑0.67%，报3.9雷亚尔。

“如果预料美联储将在较长时间保持宽松政策，而欧洲和日本央行积极放宽政策，并可能追加，这将支持整体风险环境，”富国证券汇市策略师Eric Viloria说。

美元兑日圆 最新上涨0.46%，报120.450日圆，兑瑞郎 攀升0.41%，报0.97570瑞郎。