美国股市：大涨，因投资者预期美联储将推迟升息且油价劲升

* 波士顿联储总裁罗森格伦预计今年加息，尽管9月就业报告疲弱

* 通用电气提振标普500指数，因佩尔茨持有公司约1%的股权

* 油价走高，提振能源股

* 道指上升1.9%，标普500指数涨1.8%，Nasdaq指数攀升1.6%

路透10月5日 - 美国股市周一上扬，标普500指数连升第五个交易日，因油价攀升提振能源股，且投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暂缓升息直至2016年。

标普500指数在五日内累计上涨5.6%，为2011年底来最好的五日升幅。周一工业股、能源股、电信股和材料股大幅攀升。

周五公布的美国9月非农就业报告显示过去三个月就业增长速度放缓，暗示美国将在较长时间保持近零利率的前景增强。

“非农就业报告不及预期，暗示美联储可能要等更久一些才会升息，”Wedbush Equity Management LLC首席投资长Stephen Massocca说。

美联储在9月决定维持利率不变，指因对全球经济前景不确定和金融市场波动表示忧虑。

根据CME Group的FedWatch程序，交易商正消化美联储在12月升息的机率仅为31%，低于就业报告公布前的44%。

道琼工业指数 收涨304.06点，或1.85%，至16,776.43点；标准普尔500指数 上扬35.69点，或1.83%，至1,987.05点；Nasdaq指数 跳涨73.49点，或1.56%，至4,781.26点。

标普500指数10大类股全部上涨。工业类指数 劲涨3%，通用电气 为该板块带来最大的提振。通用电气跳涨5.3%，此前维权投资人佩尔茨的Trian Fund Management披露，公司持有通用电气约1%的股权。

能源股 劲升3%，受美国原油价格上涨1.6%所提振。油价劲升，受美国汽油期货上扬及俄罗斯愿意同其他主要产油国讨论油市的消息带动。

Nasdaq生物科技指数 下滑0.7%，结束三日涨势。该指数在之前八日受到重创，因投资者担心美国将对药物价格进行监管。

美国和其他环太平洋国家达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，但在药物专利保护期的成果没有达到制药行业的期望。

美国企业第三季季报将在本周开锣，投资者开始消化标普500指数成份股企业第三季盈利降幅将可能是六年来最大这一利空因素。根据汤森路透的数据，分析师预估是标普500指数成份股企业第三季盈利下降4.2%。

纽约证交所涨跌股分别为2,734和373只，比率为7.33:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,187和627只，比率为3.49:1。

有九只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有43只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，33只触及新低。