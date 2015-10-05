新西兰经济：第三季企业信心降至四年低点，因担心中国经济放缓和干旱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透惠灵顿10月6日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第三季降至四年低点，因担心中国经济增长放缓、新西兰干旱和低通胀导致物价下跌。
新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。该数据为2011年3月以来最差。
该读数直指第三季经济按年增长2.5%。
这项调查不包括农业部门，该部门的信心受到全球乳品价格下降打击。
“这次调查最令人关注的是通胀指标很疲弱。净10%的企业报告，公司在过去的一季降价，”NZIER经济学家Christina Leung说。
“我预计今年底前(新西兰)将再减息一次，”说，“如果他们的核心焦点是整体通胀，那么将暗示官方现金利率(OCR)将在很低位。”
经季节因素调整后，净9%的企业预计总体状况将恶化，在上次调查为净6%的企业预计总体状况将改善。
该调查的产能利用率指标从之前一季的93.4%降至91.4%，因建筑业活动放缓。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”