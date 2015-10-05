新西兰经济：第三季企业信心降至四年低点，因担心中国经济放缓和干旱

路透惠灵顿10月6日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第三季降至四年低点，因担心中国经济增长放缓、新西兰干旱和低通胀导致物价下跌。

新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。该数据为2011年3月以来最差。

该读数直指第三季经济按年增长2.5%。

这项调查不包括农业部门，该部门的信心受到全球乳品价格下降打击。

“这次调查最令人关注的是通胀指标很疲弱。净10%的企业报告，公司在过去的一季降价，”NZIER经济学家Christina Leung说。

“我预计今年底前(新西兰)将再减息一次，”说，“如果他们的核心焦点是整体通胀，那么将暗示官方现金利率(OCR)将在很低位。”

经季节因素调整后，净9%的企业预计总体状况将恶化，在上次调查为净6%的企业预计总体状况将改善。

该调查的产能利用率指标从之前一季的93.4%降至91.4%，因建筑业活动放缓。(完)