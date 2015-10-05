《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.93 +0.73 +1.16 2871591
京东 28.78 -0.13 -0.45 12349577
新浪 43.42 +0.78 +1.83 953078
搜狐 44.62 +0.12 +0.27 224595
网易 129.17 +6.47 +5.27 1267403
百度 149.62 +1.11 +0.75 3756486
台湾
台湾积体电路 21.40 +0.64 +3.08 2685891
联电 1.75 +0.09 +5.42 231618
日月光 5.43 +0.01 +0.18 348171
矽品精密 6.28 -0.01 -0.16 800528
和信超媒体 0.45 -0.06 -11.55 268498
友达 3.08 +0.06 +1.99 419197
中华电信 30.67 +0.35 +1.15 89650
台湾国际航电 36.64 +0.79 +2.20 1167242
香港
中国移动 61.69 +0.44 +0.72 319896
中国联通 13.13 -0.03 -0.23 218439
中国电信 49.52 +0.48 +0.98 11747
中芯国际 4.68 +0.00 +0.00 4257
电讯盈科 5.43 +0.29 +5.72 4038
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”