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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.93 +0.73 +1.16 2871591

京东 28.78 -0.13 -0.45 12349577

新浪 43.42 +0.78 +1.83 953078

搜狐 44.62 +0.12 +0.27 224595

网易 129.17 +6.47 +5.27 1267403

百度 149.62 +1.11 +0.75 3756486

台湾

台湾积体电路 21.40 +0.64 +3.08 2685891

联电 1.75 +0.09 +5.42 231618

日月光 5.43 +0.01 +0.18 348171

矽品精密 6.28 -0.01 -0.16 800528

和信超媒体 0.45 -0.06 -11.55 268498

友达 3.08 +0.06 +1.99 419197

中华电信 30.67 +0.35 +1.15 89650

台湾国际航电 36.64 +0.79 +2.20 1167242

香港

中国移动 61.69 +0.44 +0.72 319896

中国联通 13.13 -0.03 -0.23 218439

中国电信 49.52 +0.48 +0.98 11747

中芯国际 4.68 +0.00 +0.00 4257

电讯盈科 5.43 +0.29 +5.72 4038

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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