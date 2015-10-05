更新版 1-《全球汇市》美元兑主要货币上涨，因风险意愿增强

(新增文末表格)

* 预期美联储将推迟升息，提振市场风险意愿

* 美元兑日圆触及一周高位

* 美元兑新兴市场货币下跌

路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，因美国就业报告令人失望，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长的时间内维持利率不变，令市场的风险意愿重现。

周五美国就业增长数据不佳，令交易商预计美联储将把升息时间推迟至明年初。这观点提振风险意愿，使欧元、日圆和瑞郎承压，交易商认为，鉴于这些货币的收益率低，它们是较安全的融资货币。

美国升息将推动资金流入美国，从而提振美元。尽管对美联储推迟升息的预期之前拖累美元下跌，但周一风险意愿主导了市场的交易。

“风险意愿带动资金流，这盖过了任何令人失望的利率面，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg说。

美元兑一篮子六种主要货币上涨0.26%，报96.081，从周五触及的近两周低位95.218反弹。美元兑日圆也触及一周高位120.550日圆。

分析师表示，对欧洲和日本央行可能扩大其货币刺激计划的观点，也扶助美元兑欧元和日圆的涨势。不过，美元兑一些风险较高的新兴市场货币下跌，因风险意愿增强。

美元兑巴西雷亚尔 下滑0.67%，报3.9雷亚尔。

“如果预料美联储将在较长时间保持宽松政策，而欧洲和日本央行积极放宽政策，并可能追加，这将支持整体风险环境，”富国证券汇市策略师Eric Viloria说。

美元兑日圆 最新上涨0.46%，报120.450日圆，兑瑞郎 攀升0.41%，报0.97570瑞郎。

美股方面，标普500指数 收涨1.83% 。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1185 1.1209 -0.21 -7.54 1.2097

美元/日圆 120.45 119.89 +0.47 +0.64 119.68

欧元/日圆 134.71 134.38 +0.25 -6.95 144.77

美元/瑞郎 0.9751 0.9710 +0.42 -1.91 0.9941

英镑/美元 1.5143 1.5181 -0.25 -2.76 1.5573

美元/加元 1.3084 1.3147 -0.48 +12.62 1.1618

澳元/美元 0.7081 0.7046 +0.50 -13.31 0.8168

欧元/瑞郎 1.0912 1.0888 +0.22 -9.26 1.2026

欧元/英镑 0.7386 0.7381 +0.07 -4.76 0.7755

新西兰元/美元 0.6486 0.6434 +0.81 -16.81 0.7797

美元/挪威克朗 8.4036 8.3778 +0.31 +12.47 7.4720

欧元/挪威克朗 9.4047 9.3928 +0.13 +4.04 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3365 8.3579 -0.26 +6.94 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3306 9.3693 -0.41 -1.46 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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