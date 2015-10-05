版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 07:07 BJT

****澳新经济指标预测--10月6日-10月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        

    10月5日当周
       
    10月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  8月 逆差25.
5   逆差24.6
             商品/服务进口(较前月)                               --
        持平
             商品/服务出口(较前月)                               --
       +2.0%
    0330 澳洲央行利率决定                              10月    2.00
%      2.00%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月      --
        53.8
    
    10月7日(三)
    暂无重要数据公布
    
    10月8日(四)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   9月      --
       +0.5%
                             (较上年同期)                        --
       +4.2%
    
    10月9日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                   8月    +5.0
%      +0.3%
             投资住房融资                                        --
       +0.5%
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数         10月      --
       48.20
    
    10月12日当周
    
    10月12日(一)
    2145 新西兰食品价格指数                             9月      --
       -0.5%
    
    10月13日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  9月      --
        正11
                          企业信心指数                           --
         正1
    
    10月13-14日
    2330 澳洲消费者信心                                10月      --
       -5.6%
    
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐