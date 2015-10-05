金砖国家：10月5日股汇市收盘纵览

路透10月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报821.26点，上涨2.13%。

中国股市：休市

中国汇市：休市

香港股市：恒生指数收涨1.6%，嘉能可大涨18%

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,598.069点，上涨1.2%。

巴西汇市：拉美货币普涨，因投资者推迟美国升息时间预期，新兴市场资产重获青睐。雷亚尔兑美元 收报3.8988/08，上日收报3.9450/57。

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南非股市：跳涨，嘉能可 或将出售部分资产以削减债务的预期提振其股价上扬，领涨矿业类股。指标Top-40指数 收报46,693.26点，上涨2.24%；大盘综合指数 收报52,071.31点，上涨2.19%。

南非汇市：南非兰特兑美元涨1%，因美国就业数据逊于预期

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印度股市：上涨逾2%，创近九个月最大单日百分比涨幅，因美国公布逊于预期的就业数据后升息预期降温。BSE指数 收报26,785.55点，上涨2.15%；NSE指数 收报8,119.3点，上涨2.12%。两者均录得1月15日以来最大单日升幅。

印度汇市：卢比兑美元升至逾六周高位，追随亚洲地区股市和汇市的涨势，因美国疲弱就业数据打压美元。卢比兑美元 收报65.285/65.295，上日收报65.51/65.52。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报805.12点，上涨5.25%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报435.26点，上涨5.41%。