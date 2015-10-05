希腊政经：总理齐普拉斯公布2016年撙节预算草案，高声疾呼减免债务

路透雅典10月5日 - 总理齐普拉斯周一大声疾呼减免希腊的债务，该国政府已公布2016年撙节预算草案，以全新的精神配合欧洲与国际货币基金组织(IMF)债权人要求，严格遵守国际纾困案的目标。

齐普拉斯于国会进行四年政策计划主旨演说的同时，也公布了预算草案。草案预估，希腊经济继2015年衰退2.3%后，明年仍将衰退1.3%，2017年才会恢复成长。

齐普拉斯对议员表示，将力争减免债务。齐普拉斯所领导的左翼政府接受860亿欧元(961亿美元)纾困计划，且于9月20日的大选中再获胜选。

这项预算草案包含今明两年总计64亿欧元的撙节措施，其中43.4亿欧元落在2016年。

欧元区财长已同意讨论有限度的债务重组，但并非减记，前提是希腊在今年年底前顺利完成新纾困计画的第一阶段检讨，其中包含通过影响深远的税务、退休金与公部门改革。