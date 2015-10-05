欧洲个股：嘉能可执行长押注铜产量减少最终将推高价格，公司股价大涨

嘉能可9月时表示，将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月。

嘉能可已承诺将通过出售资产、降低资本支出、暂停派息，及发行新股筹资25亿美元，希望将净负债从300亿美元降到200亿美元。

随着新股发行完成，市场现正把焦点放在资产出售方面。

路透上周五报导，嘉能可正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。

根据巴克莱，嘉能可曾表示有望明年初出售其农业业务的部分股权。

另外电讯报(The Telegraph)报导指出，嘉能可也将考虑收购其整个公司的出价提议，尽管管理层不认为会有任何买家愿出合理价格来收购。该公司股价今年累计跌逾60%。

经纪商Sanford Bernstein维持嘉能可评级为“表现优于大盘”，目标价4.50英镑。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 陈宗琦/王兴亚)