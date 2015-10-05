企业并购：沙特阿美寻求收购中国石油部分资产--彭博

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月5日 - 彭博引述熟知此事人士的报导称，全球最大的产油商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已聘请德意志银行 ，寻求收购中国石油天然气集团公司部分营销、零售及炼油资产。
彭博表示，该收购案可能价值数十亿美元，不过谈判还在初步阶段，有失败的可能。
沙特阿美一直设法涉足更加先进的化学制品，以在原油和基本油品之外多样化业务。执行长Khalid al-Falih 1月时在利雅德的会议上表示，尽管油价下跌带来冲击，其“今日甚至更致力于多元化，并在新的领域进行投资”。
根据汤森路透数据，3月时该公司与27家金融机构签署了最新100亿美元的贷款协议，部分是作为收购Laxness股权的资金。Laxness是一家市值47亿美元的德国橡胶公司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”