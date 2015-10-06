美国债市：美国标售三个月期零息国库券，超短期公债供不应求

路透纽约10月5日 - 美国财政部数据显示，美国财政部周一举行了历史上首次三个月期零息国库券标售，主要因超短期公债供不应求。

“公债供应会继续吃紧，除非是债务上限提高，”Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons针对最新的国库券发行如是写道。

由于联邦议会还没有同意提高举债法律上限，美国政府缩减了国库券发行规模。分析师预计未来数周内就会达到当前18.1万亿美元的举债上限。

供应缩减已经导致2015年10月15日至2016年2月之间到期的国库券利息变为负值。

美国财政部标售了210亿美元2016年1月7日到期的零息国库券 ，而上周标售的180亿美元的三个月期国库券票息为0.015%。

最新三个月期国库券标售的投标倍数为4.14，为6月22日以来最高水平，也高于上周的3.83。

财政部还标售了210亿美元票息为0.065%的六个月期国库券，票息水平与2月23日标售中相符，低于一周前180亿美元同类标售中的0.105%。

最新六个月期国库券 标售的投标倍数为3.86，高于上周的3.64。