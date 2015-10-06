美国个股：谷歌正与即时通讯公司Symphony讨论投资事宜--消息人士

路透10月5日 - 一名熟知内情的消息人士对路透表示，谷歌(Google)正与即时通讯新创公司Symphony Communication Services LLC商谈一轮募资事宜。谷歌日前成立名为Alphabet Inc 的控股公司 。

Symphony的通讯服务，能让金融公司、企业客户与个人将他们的数码(数位)通讯整合于一个中央平台。

消息人士表示，会谈仍在进行，尚未达成最终协议。

华尔街日报周一稍早引述熟知内情人士报导称，谷歌受邀参加对Symphony的新一轮募资，该公司估值约6.5亿美元。

高盛公司与其他华尔街大型银行皆对Symphony有投资。

Symphony发言人Samantha Singh拒绝置评。

许多华尔街人士认为Symphony是彭博与汤森路透 的竞争对手，后两者同为银行人士、交易商与投资者提供讯息与资讯服务。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)