美国个股：谷歌正与即时通讯公司Symphony讨论投资事宜--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月5日 - 一名熟知内情的消息人士对路透表示，谷歌(Google)正与即时通讯新创公司Symphony Communication Services LLC商谈一轮募资事宜。谷歌日前成立名为Alphabet Inc 的控股公司 。
Symphony的通讯服务，能让金融公司、企业客户与个人将他们的数码(数位)通讯整合于一个中央平台。
消息人士表示，会谈仍在进行，尚未达成最终协议。
华尔街日报周一稍早引述熟知内情人士报导称，谷歌受邀参加对Symphony的新一轮募资，该公司估值约6.5亿美元。
高盛公司与其他华尔街大型银行皆对Symphony有投资。
Symphony发言人Samantha Singh拒绝置评。
许多华尔街人士认为Symphony是彭博与汤森路透 的竞争对手，后两者同为银行人士、交易商与投资者提供讯息与资讯服务。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。