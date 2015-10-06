《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月6日

路透香港10月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7499港元 ) 美国股市周一上扬，道琼工业指数 收涨304.06点，或1.85%，至16,776.43点；标准普尔500 指数 上扬35.69点，或1.83%，至1,987.05点，标普500指数连升第五个交易日，因油价攀升提振 能源股，且投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暂缓升息直至2016年。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.380 0.35 68901 8.399 1.81 中国铝业 8.720 3.44 21993 2.703 1.24 中国移动 61.690 0.72 319896 95.618 0.97 中国人寿 18.650 2.92 222402 28.907 1.43 中石油 73.370 0.66 34716 5.686 1.72 中石化 66.110 3.35 50575 5.123 1.45 汇丰控股 39.540 1.54 1920287 61.286 1.05 中电信 49.520 0.98 11747 3.838 2.07 中国联通 13.130 -0.23 218439 10.176 1.86 兖州煤业 4.990 0.81 20828 3.867 0.71 华能国际 46.710 3.89 22127 9.050 0.55 南方航空 39.090 1.51 9572 6.059 1.66 东方航空 31.140 -1.02 7010 4.827 1.83 中芯国际 4.680 0.00 4257 0.725 -0.63 （完） (整理 梁慧仪)