《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月6日

*工商时报：

--南亚科 总经理暨华亚科 董事长高启全，传出将在10月中旬转赴大陆紫光集团担任执行副总裁，负责紫光的记忆体事业布局；由于紫光正与美光 洽谈合作，业界人士认为，台湾DRAM(动态随机存取记忆体)产业恐有被边缘化危机。

--立法院财政委员会审议预算时，财政部明年度编列释股兆丰金控 、合库金控 释股达102亿台币。由于过去两年财政部编列后并未释股，立委提案删除释股，最后敲定，若政府预算收支不平衡，才会释股。

*经济日报：

--行政院将从研发创新、延揽人才与促进投资三管齐下，提供减税奖励。企业及个人的海外获利，凡是在三年奖励期间内，回台进行实质投资，原应课税的海外盈余即给予免税。

--国民党选情低迷，党主席朱立伦近日三会党籍总统参选人洪秀柱亲自劝退，希望周三中常会召开前，洪能有智慧的决定。朱也向洪表达，〞该承担的我会承担，该负责的我会负责〞，他愿意披挂上阵参选总统，稳住国民党2016选情。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。