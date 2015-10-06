《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--南亚科 总经理暨华亚科 董事长高启全，传出将在10月中旬转赴大陆紫光集团担任执行副总裁，负责紫光的记忆体事业布局；由于紫光正与美光 洽谈合作，业界人士认为，台湾DRAM(动态随机存取记忆体)产业恐有被边缘化危机。
--立法院财政委员会审议预算时，财政部明年度编列释股兆丰金控 、合库金控 释股达102亿台币。由于过去两年财政部编列后并未释股，立委提案删除释股，最后敲定，若政府预算收支不平衡，才会释股。
*经济日报：
--行政院将从研发创新、延揽人才与促进投资三管齐下，提供减税奖励。企业及个人的海外获利，凡是在三年奖励期间内，回台进行实质投资，原应课税的海外盈余即给予免税。
--国民党选情低迷，党主席朱立伦近日三会党籍总统参选人洪秀柱亲自劝退，希望周三中常会召开前，洪能有智慧的决定。朱也向洪表达，〞该承担的我会承担，该负责的我会负责〞，他愿意披挂上阵参选总统，稳住国民党2016选情。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”