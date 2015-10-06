美国个股：维权投资者Nelson Peltz旗下基金收购通用电气25亿美元股权

“它所做的一切扮演了更进一步的催化因素，将确保通用电气继续稳步实行已落实的计划，”Fort Pitt Capital Group投资长Charlie Smith说。Fort Pitt Capital Group拥有约120万股通用电气股票。

通用电气周一股价跳涨后，市值跃升至约2,680亿美元，仅次于苹果 、微软 、艾克森美孚 、富国银行(Wells Fargo) 等几家公司。

近几年当中，佩尔茨曾经以杜邦(DuPont) 、百事可乐(PepsiCo) 等公司为目标，要求董事会席次并且主张把快速成长业务从成长停滞部门中分拆出来。他也以和经营团队往来密切而着称，比一些维权股东更有耐心。

佩尔茨在2015年成立特里安基金，该基金所管理以及可即时赎回资产规模为120亿美元。

通用电气在4月10日表示将寻求出脱一些通用金融资产，这么做可使其在2018年前有90%获利来自工业部门，高于2013年时的55%。这个消息让华尔街感到意外，通用电气股价在那一天跳涨将近11%，但最近几个月已回吐大多数涨幅。

特里安基金发言人Anne Tarbell表示，特里安是从5月中开始累积手中的通用电器持股。