《香港报摘》--经济日报10月6日

--前行政长官曾荫权明日71岁生日，昨被廉署正式落案起诉两项最高可被判入狱七年的公职人员行为失当罪，并旋即于东区裁判法院提堂，是有史以来被刑事起诉最高级官员。曾荫权两度发声明强调问心无愧；其妻曾鲍笑薇则表示，两夫妇本欲远离政治，惜被卷入漩涡。