《香港报摘》--经济日报10月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--前行政长官曾荫权明日71岁生日，昨被廉署正式落案起诉两项最高可被判入狱七年的公职人员行为失当罪，并旋即于东区裁判法院提堂，是有史以来被刑事起诉最高级官员。曾荫权两度发声明强调问心无愧；其妻曾鲍笑薇则表示，两夫妇本欲远离政治，惜被卷入漩涡。
* 其他：
--大和资本发表报告，维持楼价全年升5%的预测，意味预期楼价从现时至年底将回落约6%，预计明年楼价平稳。由于地产股价较资产净值（NAV）的大折让幅度为过去30年来不曾见到，相信有关差距会收窄，因此继续看好地产股，首选太古地产 、恒地 及新地 。
--长和 副主席李泽钜昨再否认撤资，指集团旗下赫斯基能源 在内地的天然气田项目刚投产，没有可能撤资。
--辉山乳业 上周向主席收购可再生能源业务，首席财务官苏永海指，位于辽宁首座压缩天然气（CNG）厂房已于8月运行供气，料明年二、三季开始投产，为追上政府支持新能源机遇，望最快两年内完成其余10座工厂建设。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”