《香港报摘》--信报10月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--美国非农业就业数据差令加息预期推迟至明年，新兴市场得以喘息，港股连升三个交易日，累涨1,297点。分析指基金减持现金重新增加风险胃纳，恒指期指夜市终冲破22,000关口。
* 其他：
--澳门＂十一＂黄金周首三天到访旅客报升，但踏入第四天开始掉头回落。澳门旅游发展局数据显示，＂十一＂黄金周第四天访澳旅客录得13万人次，按年下跌20.3%；当中内地访澳客为11.3万人次，下跌15.7%。摩根士丹利发表报告指出，＂十一＂黄金周澳门赌场的表现与平日无异。
--深圳国际 宣布，全资附属西部物流与深圳市规划及国土资源委员会，以及深圳市前海深港现代服务业合作区管理局，就前海项目签订土地整备框架协议，涉及土地面积合共约38万平方米。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”