《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

* 明报：

--新昌营造 与田生集团旗下公司宣布，合组新田集团，参与香港及东南亚地区的物业及安老项目。双方将各占一半股权，并且会按逐个项目厘定投资额及股权比例。

* 苹果日报：

--壹传媒 早前曾调整人手，集团临时主席张嘉声称，目前未有进一步调整人手计划，主要视乎编辑部认为如何。

* 东方日报：

--太平洋航运 公布第三季交易活动报告，预期由于乾散货船的市况持续疲弱，或可能导致更多公司陷入如第一中央汽船近期申请破产保护的财务情况，亦强调与第一中央汽船并无任何交易协议。

* 星岛日报：

--恒基地产 营业部总经理林达民表示，该集团部署季内推出三个项目，包括系内香港小轮 长沙湾通州街、西半山罗便臣道25号，及马鞍山迎海五期，合共提供约440伙，包揽各类户型，料可抢吸市场购买力。（完）