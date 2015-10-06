《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--新昌营造 与田生集团旗下公司宣布，合组新田集团，参与香港及东南亚地区的物业及安老项目。双方将各占一半股权，并且会按逐个项目厘定投资额及股权比例。
* 苹果日报：
--壹传媒 早前曾调整人手，集团临时主席张嘉声称，目前未有进一步调整人手计划，主要视乎编辑部认为如何。
* 东方日报：
--太平洋航运 公布第三季交易活动报告，预期由于乾散货船的市况持续疲弱，或可能导致更多公司陷入如第一中央汽船近期申请破产保护的财务情况，亦强调与第一中央汽船并无任何交易协议。
* 星岛日报：
--恒基地产 营业部总经理林达民表示，该集团部署季内推出三个项目，包括系内香港小轮 长沙湾通州街、西半山罗便臣道25号，及马鞍山迎海五期，合共提供约440伙，包揽各类户型，料可抢吸市场购买力。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”