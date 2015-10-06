全球金市：金价持于一周高点附近，交易商预计美联储将推迟加息

周一的其他数据显示，美国9月服务业增长速度放缓，因新订单下降且企业活动减弱 ，进一步显示出经济的疲态。

分析师称，美国经济迟滞，加上中国增长放缓以及金融市场动荡，可能促使美联储暂维持利率不变。

不过美国波士顿联储总裁罗森格伦称，尽管9月就业报告“疲弱”，但仍预计今年美联储会加息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持金量减少0.03%至688.98吨，为两周来首次下降。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)一发言人周一称，该联盟成员将于10月11日的大会决定，金矿企业运营是否罢工。

其他贵金属方面，现货银 守住前两个交易日录得的近8%涨幅。钯金 则跌1%，上交易日曾触及6月以来高位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化