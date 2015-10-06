《交易视点》台债等待下周标债变数厘清--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月6日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾目前终端买盘对偏低的殖利率接受度不高，等待下周一标债变数厘清，预估十年券104/12期 成交区间在1.13-1.23%，而五年券104/13期 则在0.80%-0.90%。
美债方面，尽管美国所公布的非农就业数据水准不及预期，昨晚的ISM服务业数据强化的延后升息的预期，美元因此走落，提升大宗商品价格，新兴市场看似危机的状况也明显淡化，投资人重新拥抱风险性资产，美国公债殖利率压力提升，而原物料价格上扬有助于未来通膨走势。(完) (整理 高洁如; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”