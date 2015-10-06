《交易视点》台债等待下周标债变数厘清--元大宝来证

路透台北10月6日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾目前终端买盘对偏低的殖利率接受度不高，等待下周一标债变数厘清，预估十年券104/12期 成交区间在1.13-1.23%，而五年券104/13期 则在0.80%-0.90%。

美债方面，尽管美国所公布的非农就业数据水准不及预期，昨晚的ISM服务业数据强化的延后升息的预期，美元因此走落，提升大宗商品价格，新兴市场看似危机的状况也明显淡化，投资人重新拥抱风险性资产，美国公债殖利率压力提升，而原物料价格上扬有助于未来通膨走势。(完) (整理 高洁如; 审校)