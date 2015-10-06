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货币新闻 | 2015年 10月 6日 星期二 09:09 BJT

芝加哥期市：大豆价格微跌，农业部收割进度预期快于市场预期

12月小麦 跌0.24%至5.14-1/4美元，周一收高0.4%。

美国农业部(USDA)报告称，美国玉米收割完成率为27% 。分析师原预期30%。

玉米优良率为68%，符合分析师预期。

大豆优良率为64%，超过分析师预期。

大豆收割完成率为42%，略高于市场预期。

美国小麦种植完成率49%，高于市场预期。

交易商在美国农业部周五公布月度供需报告前调整仓位。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.25 -1.25 -0.24% +0.19% 493.38 61

CBOT玉米 393.00 -0.50 -0.13% +0.96% 380.29 68

CBOT大豆 881.75 -2.50 -0.28% +0.86% 877.28 52

CBOT稻米 $13.41 $0.01 +0.07% +1.21% $12.66 75

美国原油 $46.36 $0.10 +0.22% +1.80% $45.09 61

汇率

欧元/美元 $1.119 $0.000 +0.02% -0.20%

美元/澳元 0.707 -0.001 -0.14% +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)

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