香港个股：碧桂园拟发行15亿马币伊斯兰债券，为内房股首例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月6日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，将通过其在马来西亚成立的全资附属公司发行面值15亿马币（约26.65亿港元）的伊斯兰中期票据计划，为内房股中首例。
公司的声明称，其全资附属Country Garden Real Estate Sdn. Bhd. 将为发行人，共已委任CIMB Investment Bank Berhad为牵头安排行及牵头经办人，该票据将不会向一般公众人士发售，且不会在任何证券交易所上市。
伊斯兰中期票据计划乃以伊斯兰教法（Shariah）的成本加利融资制（Murabahah）（通过商品货币化融资（Tawarruq）安排）为基准。建议发行的模式、规模及票面利率将于分配前厘定，且视乎市场情况及投资者兴趣而定。
碧桂园表示，建议发行所得款项将用作为发行人目前及未来的投资提供融资、营运资本及一般企业用途。
据碧桂园2004年年报，公司在马来西亚雪兰莪州及柔佛州分别有两个及一个项目。去年的合同销售额中，马来西亚占到2%的比例
碧桂园周一股价收报2.87港元，过去一个月升逾11%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”