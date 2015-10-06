港报社评：古老邮筒去殖民化乃庸人自扰--信报10月6日

前港澳办常务副主任陈佐洱退而不休，近日以全国港澳研究会会长的身份发言，批评香港在回归之后没有依法＂去殖民化＂，反而出现＂去中国化＂，他形容为＂让一些本应放在历史博物馆里的东西跑出来招摇过市＂；凑巧的是，原来香港邮政署官员＂早知早觉＂，以不合宜为由，于今年3月已打算用铁板覆盖古老邮筒之上铸刻着的英国皇室徽号，客观上恰为透过实际行动＂去殖民化＂，可说政治正确，但合宜与否，却颇堪商榷。

长春社高级公共事务经理李少文指出，上月9日曾经与香港邮政署长丁叶燕薇会面，对方认为邮筒上的皇冠图案会引起市民混乱，决定用铁板把标记覆盖，再统一标示香港邮政的白色蜂鸟徽号，令邮筒可清楚识别。此外，保育团体＂香港邮筒搜索队＂于上月23日从香港邮政助理署长吴美霞口中获悉，除计划用铁板把邮筒的英国皇室徽号遮盖之外，正计划移走部分现役旧邮筒，放置在历史建筑旁，作为文物予公众观赏，俨然＂放在历史博物馆里＂。搜索队队长冼伟文直斥荒谬，指该批状态良好的邮筒最少可服务市民150年，不明白为何要＂监生将之杀死＂。

先不论是否企图＂去殖民化＂，饱经风雨依然屹立不倒的邮筒铸有英国皇室徽号，真的会引起市民混乱吗？如此讲法恐怕没有多少人同意，因为按照一般常识，只要是街上一个绿色的筒状物体，又有放进邮件的投信口，市民就会判断为邮筒，不管上面标示着的到底是皇冠图案还是蜂鸟徽号。打个譬喻，现在流通市面的硬币仍然有不少殖民地时代遗留下来的＂女人头＂甚至＂男人头＂，市民会难以识别吗？若然基于同一逻辑，莫非硬币也要一律取消英国皇室标记？纸币的寿命比较短，现在应该没有几许殖民地时代的纸币流传下来，有的话，也许会被当作文物珍藏起来。

陈佐洱的＂双化论＂，不但惹起社会各界关注，而且罕有地受到特区政府主要官员的间接否定。政制及内地事务局局长谭志源认为，只有极少数人扬出其他旗帜，作出本土倾向的言论，陈佐洱不用担心。谭局长又说，中央应对港人多些包容及信任，不要以偏概全，这些比较虚的政治争拗对民生建设并无帮助。律政司司长袁国强则回应道，回归后香港究竟实行什么制度、行什么法律，已在《基本法》有清晰处理。立法会主席曾钰成讲得可圈可点，他不知道依法＂去殖民化＂依的是什么法。

即使是陈佐洱本人，后来亦补充道，他所指的＂去殖民化＂只是针对一些与国家主权和安全有抵触的事，不要误解回归前各种事物都是殖民主义，并非每件事都要改。陈佐洱举例说，英皇道由始至终都叫英皇道，不存在＂殖民化＂的问题；又例如廉政专员公署发挥很好的作用，应该延续下去，也不是＂殖民化＂的问题。

如果香港邮政打算覆盖古老邮筒的英国皇室徽号，确是出于＂去殖民化＂的考虑，我们认为，此乃庸人自扰的动作。类似的做法出现于警务处网页，关于六七暴动的历史，不但删减了，而且用字有改动，＂共产党民兵＂变了＂内地枪手＂，警方解释是＂精简内容＂。

为了精简而屏蔽历史，情况就好比为了避免混乱而遮盖邮筒上的英国皇室徽号，同样是自作聪明但适得其反的多此一举。既然英皇道始终是英皇道，让历史维持历史原貌好了，没有必要纠缠于＂去殖＂不＂去殖＂。（完）

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