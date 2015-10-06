国际油市：原油价格亚洲盘初微升，俄罗斯愿商讨油市情况

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国能源资料协会(EIA)将在周三发布周度库存数据。上周EIA公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。
0057GMT，布兰特原油 上涨0.12美元，报每桶49.37。周一收高2.3%，结算价报每桶49.25。
美国原油期货 涨0.08美元，报46.34，上日收高1.6%。
俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)
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