国际油市：原油价格亚洲盘初微升，俄罗斯愿商讨油市情况

美国能源资料协会(EIA)将在周三发布周度库存数据。上周EIA公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。

俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。 (完)