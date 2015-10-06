版本:
中国
货币新闻 | 2015年 10月 6日 星期二 09:28 BJT

国际油市：原油价格亚洲盘初微升，俄罗斯愿商讨油市情况

美国能源资料协会(EIA)将在周三发布周度库存数据。上周EIA公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。

0057GMT，布兰特原油 上涨0.12美元，报每桶49.37。周一收高2.3%，结算价报每桶49.25。

美国原油期货 涨0.08美元，报46.34，上日收高1.6%。

俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐