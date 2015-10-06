港报社评：曾荫权涉案被检控，法治机制健康有效--明报10月6日

继前任政务司长许仕仁受贿罪成、被法庭判处监禁之后，廉政公署落 案起诉前任行政长官曾荫权两项违反普通法的公职人员行为失当罪名。特 区政府原任第一号和第二号人物先后涉及贪腐案件，对本港社会廉洁、政 府廉能的形象，会有一定负面影响；不过，检视＂曾案＂的侦办与检控， 事态反映无人可以凌驾法律，而廉署独立调查，律政司根据证据独立作出 检控决定，说明法治机制健康良好，运行无碍，强化了市民对法治维持廉 洁核心价值的信心。 曾荫权涉案成为被告，按普通法精神，在法庭裁决之前，他仍然清白 无罪。昨日提堂之后，曾荫权声言问心无愧，相信法庭会还他清白，云云 。由此可见，曾荫权会得到公平审讯，他也一定行使法律赋予的权利；无 论审理结果如何，＂曾案＂将会是香港践行法治和司法独立的另一次体现 。此外，＂曾案＂还有以下几方面值得讨论。 首先，曾荫权是历来本港最高行政首长（包括前朝港英政府的总督和 回归后特区政府的行政长官）涉及刑事案而被检控，由法庭按既定程序审 理，确定是否罪名成立。曾荫权和许仕仁权倾一时，两人先后涉案，说明 法律面前人人平等，特别是曾荫权一度作为行政长官，即使被认为在宪制 上有超然地位，可是只要被怀疑抵触了法律，而且执法机构认为有足够证 据，则行政长官仍然要面对审讯，由独立的司法程序处理。因此，曾荫权 的案件说明，在本港无人可以凌驾法律，即使是行政长官也不可以。 其次，许仕仁和曾荫权涉案，坊间在两个案件未进入司法程序之前都 有不少耳语，特别是＂曾案＂历时超过3年而当局迟迟未决定是否检控， 引发了一些猜测；其间每逢曾荫权在公衆场合露面，许多人会以他的表现 来猜测案件进展。现在律政司决定检控，显示3年来多方揣测仅凭空想像 ，并无任何根据，事实上廉署侦办案件，律政司牢牢把握着方向，担心的 所谓＂吃案＂并未发生。许案和＂曾案＂引发的担忧，现在证明是过虑了 。不过，若其间发生过意图影响案件情事，而有关方面不敢造次，则或许 反映了本港法治之强固，至于有关方面若为维护香港法治而拒绝介入施加 影响力，就更值得欣慰。 第三，2007至2012年期间，廉署内部就酬酢、送礼等一些做法有不当 之处，帐目委员会的调查聆讯已经确定，不少市民因而对廉署失去信心和 信任；这在近年调查市民对廉署的观感反映出来，香港能否维持廉洁的核 心价值，成为悬念。今次廉署侦办＂曾案＂交出成绩，起码显示它在独立 办案，不会因为涉及前任行政长官而有其他考虑。经此一役，对廉署重塑 形象起到积极作用，市民看到廉署在职权范围内无畏无惧，可以提振扞卫 廉洁社会的信心。 ＂曾案＂历时超过3年，守护法治的律政部门备受压力。事实上，从 律政角度，不可能因为坊间传闻或传媒报道就贸然检控，而是必须根据廉 署蒐集的证据，才相应处理。另外，案件涉及前任行政长官，其影响深远 ，加倍谨慎行事应可以理解，现在律政司独立就检控作出决定，发挥了把 握方向的专业要求。律政司迄今在＂曾案＂的表现，对它的把关角色和职 能应予肯定，增加了市民对维系法治的信心。 因此，＂曾案＂迄今让人看到的是：法律面前人人平等，无人可以凌 驾法律；香港法治在目前的特定时空，未见受其他方面和因素影响；廉署 一洗颓风，重建形象；以至律政部门显露的专业职能，使人对它把关法治 更有信心。这四方面情况，放在接连发生高级官员涉嫌行为不当或已经定 罪的框架检视，在担心廉洁核心价值受到冲击的同时，反映法治机制仍然 显示效能，而且有成果。这在港事蜩螗，核心价值备受挑战之际，法治机 制健康和运作良好是对香港前景仍然可以抱持审慎乐观的原因。 不过，值得注意是：法例就规管行政长官廉洁，仍有不足之处。3年 多前，曾荫权委请前任首席大法官李国能领导独立委员会，检讨包括行政 长官、主要官员和行政会议成员的利益冲突规管制度，提出了36项建议， 包括行政长官受《防止贿赂条例》第3条规管等，建议行政长官收受利益 ，须得到一个独立委员会许可，否则属触犯刑事罪行。建议涉及主要官员 和行会成员的部分已经实施，涉及行政长官的部分则迄今未见落实。这是 监管拥有本港最高行政权力的人的缺口，现任特首梁振英应该主动推动落 实独立委员会的建议，使行政长官的廉洁在制度上受到更具体规管。（完 ） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘