港报社评：屠呦呦获诺奖，启示中国学术界励志、反腐、改革--文汇报10月6日

中国科学家屠呦呦因成功研制出新型抗疟疾药物青蒿素，获得2015年 诺贝尔医学奖，成为获诺贝尔医学奖的首位中国科学奖。屠呦呦在40年前 的特殊年代潜心科研，对科学真理不懈追求，取得成功后仍甘于寂寞，淡 泊名利，展现出求真务实的学者风骨，终获得世界科学界最高荣誉。＂三 无＂学者屠呦呦获奖，是对科学精神的最好肯定，是对有志于攀登科学高 峰的后代科研工作者的最大激励，也是对中国科研界端正风气、打击学术 腐败、推进体制改革的深刻启示。 疟疾折磨人类数千年之久，是威胁全球的严重疾病。上世纪六七十年 代，在极为艰苦的条件下，屠呦呦带领其团队经过极为艰苦的努力，从大 量中医药古典文献中获取灵感，发现了青蒿素，开创了疟疾治疗新方法， 全球数亿人因这种＂中国神药＂而免受生命威胁。屠呦呦研制出的青蒿素 药物，至今仍是世界范围内最主要的抗疟药物，成功挽救了数以百万计生 命。 作为一名中国本土成长起来的药理学家，屠呦呦无博士学位、无海外 留学背景、无院士桂冠，被戏称为＂三无＂科学家，也没有媲美欧美先进 实验室的人力物力支持。但她在长达40年的时间埋首研究，不求功名利禄 ，执着地追寻科学真理，孜孜不倦地攻克一道道科研难关。经历近200次 试验失败，屠呦呦仍没有放弃，带领团队成功发现了抗疟效果为100%的青 蒿萃取物；其后她又本着精益求精态度，针对青蒿素成本高、对疟疾难以 根治等缺点，发明出＂双氢青蒿素＂这一将抗疟疗效提高10倍的升级版药 物，为人类对抗并彻底根治疟疾病症作出了卓越的贡献。 在同侪后辈眼中，屠呦呦是那种持之以恒的科学家，不浮躁，不见异 思迁，不趋炎附势。屠呦呦发现青蒿素已经40年了，尽管一直在国内没有 得到应有的荣誉，但是她还是默默无闻地工作，仍在潜心自己锺情的研究 工作。2011年屠呦呦获得拉斯克医学奖，引起国内轰动。面对赞誉和争议 ，屠呦呦从容淡定。当时已81岁的她平静地说，总结这40年来的工作，我 觉得科学要实事求是，不是为了争名争利。 ＂三无＂科学家屠呦呦获得诺贝尔奖，国人欣喜骄傲之余，也自然引 发出对内地科技人才培养和奖励机制的深入思考。发明青蒿素的重要成果 ，本应令中国科学界引以为豪；但事实上，这项一再获得国际肯定的重大 成果，在内地长期没有得到足够的表彰和奖励，发明者也没有得到相应的 学术地位。我们并不是说，外国认可奖励的，就一定要奉若圭臬；但中外 在对重大成果认可奖励上的巨大落差，足以提醒我们思考，内地科技成果 评价制度、激励制度，学术地位遴选认可制度，与国际科研学术界存在哪 些差异，其中哪些差异是致命的缺陷和短板。这，就是中国科研体制改革 的方向所在。 科学界不少有识之士指出，当前，面对社会转型期的内地学术界受到 功利之风影响，浮夸浮躁，追名逐利，造假盛行。一些科研人员不是潜心 学术，而是热衷于＂短平快＂，千方百计＂找捷径＂，用尽办法＂整合资 源＂，拉关系找项目争桂冠。正道不彰，歪风盛行，显示科研学术体制存 在漏洞弊端。这些体制问题不根本解决、志存高远的青年科学家就不可能 静心科研，人才培养、科学创新的良好环境就不可能形成。 屠呦呦获奖无疑对内地的科研学术改革带来巨大冲击和启示，也为广 大的年轻科学家树立了榜样，形成巨大的激励作用--如果你想成为一个成 功的科学家，请记住：科学拒绝浮夸、远离功利、痛恨虚假、没有侥幸。 做到这些，中国人还能拿更多的诺奖，摘更多科学桂冠上的明珠，为人类 福祉做出更大的贡献。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘