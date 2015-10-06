港报社评：攀诺奖要先革新科研环境--星岛日报10月6日

85岁的中国女药学家屠呦呦荣获本年度诺贝尔生理学或医学奖，这是 新中国首位科学家荣获诺奖，也是中医药成果获得的最高奖项。这对中国 科学界是巨大的鼓舞，诺贝尔奖再也不是遥不可及。只要国家继续坚持科 研经费的投入，用最大力度栽培科研人才，并清理学术腐败，创造更佳的 学术环境，相信将有更多的科学家成为诺奖得主。 中国人有诺贝尔情意结，本土作家莫言几年前获得文学奖，赢得一片 欢呼，中国内地科学界则未有突破。荣获诺奖的华人科学家，从杨振宁、 李政道、丁肇中到崔琦、钱永健 、高锟，除了杨振宁、李政道获奖时是 中华民国国籍，其他都已加入外籍。也就是说，中华人民共和国成立66年 ，此前还没有培养出一位诺奖科学家。 近年来，＂冲击诺贝尔奖＂成了中国科学界的一个热门话题。过去20 年，随着经济快速增长，国家也大大增加对科研的投入，并且积极引进海 外杰出学人。杨振宁教授几年前就认为，＂在中国人的土地上发展出可获 得诺贝尔奖的科学家，我想应该是20年之内的事＂，他还相当乐观地说， 如果中国经济持续增长，获奖者还不止一个。 屠呦呦教授以黑马的姿态荣获诺奖，这是值得庆贺的，对中国科学界 当然也是个巨大的鼓舞，相信将有更多科学家荣获诺奖。事实上，清华大 学教授施一公研究组较早前先后在《自然》和《科学》杂志发表了两篇论 文，为研究老年痴呆症发病机理，以及开发高效药物提供了重要的分子基 础，被广泛视为＂诺奖级成果＂。 也应该看到，屠教授是在上世纪六、七十年代极为艰苦的条件下，先 驱性地发现了青蒿素，开创了疟疾治疗新方法，全球数亿人因此获益。她 获得诺奖，是无心插柳柳成荫，是其个人和团队艰苦卓绝努力的结果。 1995年，国家开始实施＂科教兴国＂战略，对科研经费投入迅猛增加 ，但似乎予人＂有心栽花花不开＂之感。客观而言，中国真正达到世界一 流水准的科研成果仍然不算多。国家自然科学一等奖是中国自然科学领域 的最高奖项，却曾经连续多届从缺，这说明研究缺少原始创新，没有具自 主智慧财产权的重大发现。 这与学术界腐败不无关系，科学界内部形成＂潜规则＂，利用各种弄 虚作假的手段，最终实现中饱私囊，贪腐科研经费，连尊贵的院士也卷入 腐败案。中国工程院院士李宁就因为涉嫌以虚假发票和事项套取科研经费 ，转入本人控制公司，先后涉嫌贪污公款两千多万元人民币，已被立案。 屠呦呦教授说：＂科学研究不是为了争名争利！＂在科学的道路上， 除了个人天赋，还离不开默默耕耘，把冷板凳坐穿。随着十八大之后反腐 风暴已经席卷到学术领域，相信将有一个更佳的科研环境，为科学家攀登 诺奖提供条件。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘