日本经济：日本将对G20表示本国经济基本面良好--财务大臣

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将在本周于秘鲁利马举行的会议中，向20国集团(G20)其他成员表示日本经济将持续温和复苏。
“日本经济基本面一点都不差，”麻生在例行内阁会议后的记者会中说。
在被问及日本央行是否应在本周政策会议中放松货币政策时，麻生说：“回答这个问题就等于干涉货币政策事务，我不会这么做。”
麻生表示，日圆兑美元贬至120日圆已有助于日本出口商的竞争力。 (完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”