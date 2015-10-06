日本经济：日本将对G20表示本国经济基本面良好--财务大臣

路透东京10月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将在本周于秘鲁利马举行的会议中，向20国集团(G20)其他成员表示日本经济将持续温和复苏。

“日本经济基本面一点都不差，”麻生在例行内阁会议后的记者会中说。

在被问及日本央行是否应在本周政策会议中放松货币政策时，麻生说：“回答这个问题就等于干涉货币政策事务，我不会这么做。”

麻生表示，日圆兑美元贬至120日圆已有助于日本出口商的竞争力。 (完)