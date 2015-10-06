《全球重要经济事件一览表》--10月6日-10月13日

(除特别说明外，均为GMT时间) 10月6日(二) 利马--国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发 布会(1400)。 法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在Art on Site落成典礼致欢迎词(17 00)。 利马--IMF/世界银行讨论如下议题--确保包容性发展：提升拉美地区 责任感的佳径(1700)。 利马--IMF/世界银行讨论如下议题--拉美地区放缓对劳动力市场的影 响(1900)。 利马--IMF/世界银行举行青年对话(2030) 利马--世界银行讨论社会包容问题(2200)。世行行长金墉以及世行集 团的常务副行长英卓华将发言。 旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在城市 土地学会(Urban Land Institute)的秋季会议上，就经济前景发表演讲(2 130)。 卢森堡--欧盟财长会议。 悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)。 罗马--意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)出席联合国反贪腐会 议(0900)。 巴黎--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)于巴黎政治学院 发表演说(1515)。 东京--日本央行举行货币政策会议(至10月7日)。 10月7日(三) 利马--IMF就全球金融稳定报告召开记者会(1400)。 利马--IMF举行关于“拉美和加勒比地区能力开发和前路”的讨论(14 30)，演说者包括：IMF副总裁格拉索和牙买加央行总裁Brian Wynter。 利马--IMF/世界银行举办有关“不平等、机会与繁荣”的讨论会(150 0)。 利马--IMF就财政监测举行记者会(1530)。 利马--IMF/世界银行就年轻人参与金融未来进展的行动理念进行讨论 (1600) 利马--IMF举办“连接太平洋：利用亚洲和拉美贸易增加以及金融一 体化的优势”讨论会(1630)，发言人包括：IMF第一副总裁利普顿和中国 人民银行副行长易纲。 利马--世界银行举办“以秘鲁的成功为基础：提振生产率和促进经济 增长”讨论会(1715)，发言人包括：世界银行行长金墉、秘鲁财长Alonso Segura和波兰财长Mateusz Szczurek。 利马--IMF举办气候变化讨论会(1900)，发言人包括：IMF总裁拉加德 和世界银行行长金墉。 利马--IMF举办“能源定价--把事情作对”讨论会(2030)，发言人包 括：IMF副总裁朱民和爱尔兰前任总统Mary Robinson。 利马--IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉参加一个见面会(2230)。 伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至10月8日)。 东京--日本央行宣布利率决定(0200)。 法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。 哥本哈根--丹麦经济委员会公布半年度丹麦经济预估报告(1000)。 悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)出席澳洲金融市场报 告的公布会(1705)。 10月8日(四) 利马--IMF/世界银行举办有关“金融内涵：能否达成多项宏观经济目 标？”的讨论会(1500)，演说者包括：IMF副总裁朱民与印度央行总裁拉 詹。 利马--IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性：对独特挑战 的新观念”的讨论会(1500)。 利马--IMF/世界银行举办有关“基础架构：为成长投资、为人投资” 的讨论会(1530)。演说者包括：世界银行首席财务官巴德尔和世界银行常 务副行长英卓华等。 利马--IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲：拉美央行的新挑战” 的讨论会(1645)。演说者包括：英国央行副总裁夏菲克、巴西央行总裁托 比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行总裁。 利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼与巴西财长莱维(Joaquim Levy)参加一个主题为全球经济的讨论会(1800)。 利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)。 利马--IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在？”的 讨论会(1800)。 利马--世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性 成长的推手”的讨论会(1900)。 利马--IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵：下一个十年 ”的讨论会(1930)。演说者包括：IMF副总裁古泽满宏等。 利马--IMF/世界银行举办有关“我们要的金融体系：为可持续发展重 新塑造金融”的讨论会(2000)。演说者包括：英国央行总裁卡尼、中国人 民银行副行长易纲、巴西央行总裁托比尼。 利马--IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会 (2100)。 利马--世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来：关于塑造因应气 候变化的食物供应系统的对话”讨论会(2130)。 利马--24国集团(G-24)会员国举行记者会(2230)。 美国曼凯托--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔，在一项活动中致欢 迎词并参加论坛(1700)。 华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记 录(1800)。 美国斯波坎--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在斯波坎都 市地区商业与社区领袖午餐会上，就经济展望发表谈话(1930)。 伦敦--英国央行宣布利率决议并公布利率会议记录(1100)。 圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举行的儿童储蓄 账户座谈会中致欢迎词(1330)。 德国曼海姆--欧洲央行执委普雷特在强化欧洲知识经济效率与竞争力 (SEEK)会议上发表演说(1110)。 立陶宛维尔纽斯--“非银行是否正在重新塑造零售支付市场？”会议 ，由立陶宛央行理事会成员Marius Jurgilas与瑞典央行副总裁Cecilia S kingsley担任主持。 瑞典哥特堡--瑞典央行副总裁Henry Ohlsson于货币政策之旅造访哥特 堡，将就瑞典央行与最新货币政策决定发表谈话(1000)。 悉尼--澳洲央行经济研究主管John Simon在资本市场功能失衡研究中 心的会议中发表演说(0305)。 10月9日(五) 利马--G20成员国举行新闻发布会(1330)。 利马--世界银行举办有关“促进可再生能源民间投资”的讨论会(160 0)，演讲者包括世界银行行长金墉等。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“打击非法金融流动：从承 诺到行动”(1600)。 利马--IMF中东和中亚部举行新闻发布会(1615)。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“结构性改革、不平等和增 长”(1630)，演讲者包括IMF副总裁朱民、墨西哥财长以及欧元集团主席 迪塞尔布洛姆等。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“商品收入波动性管理：财 政政策应对”(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等。 利马--IMF亚太部举行新闻发布会(1815)。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“平衡可持续增长与社会平 等：拉美和东亚的教训”(1900)，演讲者包括世界银行集团的常务副行长 英卓华等人。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“素质教育--为公平增长” (1930)。 利马--国际货币与金融委员会成员举行新闻发布会(2200)。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“从今日到2030年”(2230) ，演讲者包括世界银行行长金墉、IMF总裁拉加德及联合国秘书长潘基文 。 利马--国际金融协会(IIF)会议(第一日议程)。演讲者包括瑞典央行 总裁英韦斯(Stefan Ingves)、印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)、 泰国央行总裁威拉泰，以及马来西亚央行总裁Sukhdave Singh(1945)。 美国密尔沃基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况 以及货币政策发表演说(1730)。 纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在美国商业编辑和作者协 会(SABEW)秋季会议上发言(1310)。 维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在一个活动中讲话(0800) 10月10日(六) 利马--加拿大央行总裁波洛兹将于国际金融协会(IIF)发表演说(0645 )。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“‘可持续发展城市’之构 成要素”(1530)。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“准备起飞：后2015年议题 之施行”。IMF副总裁朱民将发表演说(1645)。 利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“税务讨论：与发展中国家 合作建立全球性议题”(1700)。 利马--IMF/世界银行论坛，主题为“再论货币政策框架”。国际货币 基金组织(IMF)第一副总裁利普顿将致开幕词(1900)。 利马--IMF/世界银行论坛第一议程。货币政策与金融稳定(1900)。演 讲者包括巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁夏菲克以及欧洲央行执委 科尔。 利马--IMF/世界银行论坛第二议程。低收入与发展中国家之货币政策 框架(1900)。演讲者包括巴拉圭、博茨瓦纳与迦纳(加纳)央行总裁。 札格瑞布(萨格勒布)--芬兰央行总裁利卡宁发表演说。 利马--国际金融协会(IIF)会议(第二日议程)。演讲者包括加拿大央 行总裁波洛兹、秘鲁央行总裁与智利央行总裁(1645)。 10月12日(一) 华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会发 表演说。 奥兰多--亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说(1210 )。 芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就 当前经济情况与货币政策发表演说(1430)。 悉尼--澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说( 2145)。 德国基尔--全球经济论坛(Global. Economic Symposium，GES)(至10 月14日)。 10月13日(二) 华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第57届全美商业经济协 会(NABE)会议“北美在变动的世界经济中之地位”，就美国经济与货币政 策发表演说(1200)。 新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(0630)。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)