澳新汇市：澳元因贸易逆差恶化下跌，等候央行货币政策决议出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场聚焦澳洲央行将于0330GMT公布的政策决议。虽然广泛预期央行将维持利率在2%纪录低位不变，但市场将仔细审查政策声明措辞，以寻找下一步行动的线索。
交易商表示，如果澳洲央行像一些投资者预期的那样重申宽松倾向，澳元则有可能跌破0.70美元。如果声明用词类似于9月的声明，澳元或将测试9月22日高点0.7159。
澳元兑新西兰自周一所及四个月低位反弹，但技术图表显示汇价走势仍不稳。
新西兰元兑美元 从0.6509下跌至0.6485美元，但仍接近周一创下的五周高点0.6532。投资者正在等待乳制品拍卖结果。(完)
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(编译 陈宗琦/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”