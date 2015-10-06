澳新汇市：澳元因贸易逆差恶化下跌，等候央行货币政策决议出炉

市场聚焦澳洲央行将于0330GMT公布的政策决议。虽然广泛预期央行将维持利率在2%纪录低位不变，但市场将仔细审查政策声明措辞，以寻找下一步行动的线索。

交易商表示，如果澳洲央行像一些投资者预期的那样重申宽松倾向，澳元则有可能跌破0.70美元。如果声明用词类似于9月的声明，澳元或将测试9月22日高点0.7159。

澳元兑新西兰自周一所及四个月低位反弹，但技术图表显示汇价走势仍不稳。

新西兰元兑美元 从0.6509下跌至0.6485美元，但仍接近周一创下的五周高点0.6532。投资者正在等待乳制品拍卖结果。(完)

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