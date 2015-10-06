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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 10:17 BJT

《汇市简讯》美元指数在96.00附近游走，继续盘整

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* 开盘上涨0.25%，在亚洲基本收盘价与开盘相同，最近整固走势持续

* 标准普尔E-mini期货跌0.25%，日经指数涨1.6%，上证综指 涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬1%

* 水平20日波林格区间，五日、10日和20日移动均线相冲突

* 暗示盘整走势--94.78/96.77的20日波林格区间显示宽幅波动

* 周五高位96.37和上日低位95.45为首道阻力位/支撑位

* 图表：link.reuters.com/gar75w(完)

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