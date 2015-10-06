《汇市简讯》美元指数在96.00附近游走，继续盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 开盘上涨0.25%，在亚洲基本收盘价与开盘相同，最近整固走势持续
* 标准普尔E-mini期货跌0.25%，日经指数涨1.6%，上证综指 涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬1%
* 水平20日波林格区间，五日、10日和20日移动均线相冲突
* 暗示盘整走势--94.78/96.77的20日波林格区间显示宽幅波动
* 周五高位96.37和上日低位95.45为首道阻力位/支撑位
* 图表：link.reuters.com/gar75w(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”