全球贸易：日本首相安倍晋三称中国未来若加入TPP，将具重大战略意义

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周二表示，如果中国在未来加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，将具有重大的战略意义。
“该协定将对我国的安全与亚太区域的稳定有很大的贡献，而且如果中国在未来加入这个体系，将具有重大的战略意义，”安倍在一项记者会上表示。
12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。
若TPP得到批准，将可降低各国间的贸易壁垒，并为从越南到加拿大的环太平洋地区设定共同标准。它还将是美国总统奥巴马的一项执政成果 ，也是安倍在政治上的一项胜利。安倍宣称TPP是提振日本经济成长之道。
这项协议也被视为对抗中国政经势力在亚太地区崛起的方法。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”