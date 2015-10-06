全球贸易：日本首相安倍晋三称中国未来若加入TPP，将具重大战略意义

路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周二表示，如果中国在未来加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，将具有重大的战略意义。

“该协定将对我国的安全与亚太区域的稳定有很大的贡献，而且如果中国在未来加入这个体系，将具有重大的战略意义，”安倍在一项记者会上表示。

12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。

若TPP得到批准，将可降低各国间的贸易壁垒，并为从越南到加拿大的环太平洋地区设定共同标准。它还将是美国总统奥巴马的一项执政成果 ，也是安倍在政治上的一项胜利。安倍宣称TPP是提振日本经济成长之道。