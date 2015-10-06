台湾汇市：台币早盘实质交易偏升，美国升息预期递延令亚币续涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月6日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价区间偏升。交易员表示，由于美国上日公布ISM数据成长放缓，令美国升息预期递延，亚币扬升，台币盘初也随韩元续扬。不过台股 涨幅收敛，市场追价意愿不足，略压抑台币续涨力道。
他们指出，盘初台股一度大涨逾1%，也带动台币早盘趋升靠向32.660，惟随着台股涨幅缩小，使得台币升幅收敛回到32.700附近整理。他们认为，台湾出口表现疲弱，央行有意引导台币贬值以提振出口，使台币欲强不易。
今日台币盘中高位来到32.660，创两周盘中新高，前波盘中高位为9月22日的32.598。
〞早上外资有进有出，韩元和台股涨幅又都收敛，看来台币要先在32.700整理。〞一位民营银行交易主管说。
本地时间10:00，台北外汇成交量为1.91亿美元，盘初交投持稳，上日同时间则为1.7亿美元；台股加权指数 涨0.76%。韩元兑美元 报1,165.4，上日收在1,172.4。
台币早盘实质交易区间落在32.660-32.713；上日交易区间在32.740-32.861。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 报32.565/32.615，上日收在32.480。
周一公布的行业报告显示，美国9月服务业增长速度放缓，因新订单下降且企业活动减弱。美国供应管理协会(ISM)公布，美国9月服务业指数降至56.9，为6月来最低，8月为59.0。接受路透调查的分析师预估为57.5。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.620-32.750
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--美国数据：9月服务业增长速度放缓，指数降至6月来最低的56.9--ISM (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”