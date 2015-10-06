台湾汇市：台币早盘实质交易偏升，美国升息预期递延令亚币续涨

路透台北10月6日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价区间偏升。交易员表示，由于美国上日公布ISM数据成长放缓，令美国升息预期递延，亚币扬升，台币盘初也随韩元续扬。不过台股 涨幅收敛，市场追价意愿不足，略压抑台币续涨力道。

他们指出，盘初台股一度大涨逾1%，也带动台币早盘趋升靠向32.660，惟随着台股涨幅缩小，使得台币升幅收敛回到32.700附近整理。他们认为，台湾出口表现疲弱，央行有意引导台币贬值以提振出口，使台币欲强不易。

今日台币盘中高位来到32.660，创两周盘中新高，前波盘中高位为9月22日的32.598。

〞早上外资有进有出，韩元和台股涨幅又都收敛，看来台币要先在32.700整理。〞一位民营银行交易主管说。

本地时间10:00，台北外汇成交量为1.91亿美元，盘初交投持稳，上日同时间则为1.7亿美元；台股加权指数 涨0.76%。韩元兑美元 报1,165.4，上日收在1,172.4。

台币早盘实质交易区间落在32.660-32.713；上日交易区间在32.740-32.861。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 报32.565/32.615，上日收在32.480。

周一公布的行业报告显示，美国9月服务业增长速度放缓，因新订单下降且企业活动减弱。美国供应管理协会(ISM)公布，美国9月服务业指数降至56.9，为6月来最低，8月为59.0。接受路透调查的分析师预估为57.5。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.620-32.750

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