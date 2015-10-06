台湾债市：10年券104/12殖利率微跌，量缩难反映真实市况

路透台北10月6日 - 台湾公债次级市场周二早盘市况依旧冷清，指标10年期公债104/12 殖利率虽未因美债殖利率弹升以及台股上涨而走高，但因成交量稀少，交易员认为不具参考性。

交易员指出，美国服务业数据疲弱，让市场对美联储不会太快升息的预期益发明确。理论上，延后升息应该对股、债市有利，但目前债市似乎受股市的持续反弹而表现疲弱，但预料反弹空间应该有限。

〞还是要继续观察美联储官员后续的谈话，若没有支持(延后升息)，金融市场会比较混乱。〞一位证券商交易员说。

交易员表示，台债目前呈现半休息状态，不少交易商因年度目标已达成，打算等第四季殖利率打高后承接，明年第一季再冲刺一波多头行情，但计画通常赶不上情势变化，不过可以肯定的是，近期债市料将水波难兴。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.820-0.840%；104/12期则在1.17-1.19%。

本地时间10:34，104/12期殖利率走低0.15个基点至1.1800%，成交量4亿台币；104/13期发行前交易未见成交。

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