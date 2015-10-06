韩国金融市场：韩股在三星电子提振下升至近一个月高位，韩元上涨

三星电子 最高上涨3.6%至两周高点，该公司料将在周三早间公布获利预估。三星电子在综合股价指数中的权重为13%。

大信证券的分析师John Park表示，这家科技巨头之所以上涨，是因为市场猜测，该公司或许会宣布，可能通过股票回购向股东返还更多获利。

纺织和服饰类股 涨1.9%，因预计相关企业将从跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)中受益。

现代汽车 和起亚汽车 分别大跌5.1%和4.9%，因市场担心，日本加入TPP会令韩国汽车出口下降。

外汇市场方面，韩元兑美元 上涨，追随多数亚洲货币的涨势，因风险偏好升温。

韩元兑美元涨0.7%至1,164.6韩元，盘中一度触及9月18日以来最高水准1,161.8韩元。

12月三年期公债期货 跌0.03点至109.88。

0239GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,164.6 1,172.4

日圆/韩元 9.6653/691 9.6290

韩国公债期货 * 109.88 109.91

韩国综合股价指数 1,988.44 1,978.25

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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