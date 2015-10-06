欧洲政经：欧盟成员国预算赤字计算或可不计入难民危机成本--官员

路透卢森堡10月5日 - 欧盟官员称，视个案情况而定，也许将允许欧盟成员国在预算赤字计算时扣除难民危机成本。奥地利正在推动预算赤字不计入难民相关支出的议题。

欧元区国家受欧盟法律规范，必须让本国结构性预算接近收支平衡或盈余。结构性预算系扣除一次性项目及景气循环所导致的岁入和支出波动。

奥地利是受到目前难民危机影响最大的国家之一。去年该国结构性预算达到收支平衡规定，赤字为0.4%。但5月时，欧盟执委会预估2015年赤字将增加一倍，且在2016年增加至1.4%，除非政策做出改变。

其他包括意大利、希腊、匈牙利和德国等欧盟国家，政府预算也都因难民危机而吃紧。

虽然处理难民问题的支出有可能被视为一项例外的一次性项目，但奥地利仍希望这类支出能完全不列入计算。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说，这个议题不在欧元区财长会议的讨论议程，但执委会正在研究这个问题。

一位不愿具名的执委会官员说，欧盟预算法令可以考虑通融这类预料之外的情况。