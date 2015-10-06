澳新汇市：澳元反弹，澳洲央行政策决议和声明令空头失望

银行间利率期货<0#YIB:>下降，预示澳洲央行12月底前降息的几率为44%，澳洲央行会议结果公布前为50%。但市场依然预计澳洲央行明年初或降息25个基点。

“央行政策声明相当中性，既没有表示会很快降息，也没有预示加息。央行现阶段安于利率维持不变，”AMP Capital Markets的首席经济学家Shane Oliver称。

澳元兑日圆和欧元反弹，兑新西兰元 脱离四个月低点。

新西兰元兑美元 基本持平于0.6500美元，接近周一触及的五周高点0.6532美元。投资者在等待隔夜乳品拍卖结果。

新西兰元对乳品价格十分敏感。乳品是该国最大的出口盈利产品。(完)

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