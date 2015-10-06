澳新汇市：澳元反弹，澳洲央行政策决议和声明令空头失望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
银行间利率期货<0#YIB:>下降，预示澳洲央行12月底前降息的几率为44%，澳洲央行会议结果公布前为50%。但市场依然预计澳洲央行明年初或降息25个基点。
“央行政策声明相当中性，既没有表示会很快降息，也没有预示加息。央行现阶段安于利率维持不变，”AMP Capital Markets的首席经济学家Shane Oliver称。
澳元兑日圆和欧元反弹，兑新西兰元 脱离四个月低点。
新西兰元兑美元 基本持平于0.6500美元，接近周一触及的五周高点0.6532美元。投资者在等待隔夜乳品拍卖结果。
新西兰元对乳品价格十分敏感。乳品是该国最大的出口盈利产品。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉；审校 张荻/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”