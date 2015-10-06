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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 12:49 BJT

《全球汇市》美元兑日圆攀升，澳元在央行决定维持利率不变后上涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1177 1.1185 -0.07 -7.61 1.2097

美元/日圆 120.45 120.45 0.00 0.83 119.68

欧元/日圆 134.63 134.72 -0.07 -7.29 144.78

美元/瑞郎 0.9757 0.9751 0.06 -1.85 0.9941

英镑/美元 1.5160 1.5143 0.11 -2.65 1.5573

美元/加元 1.3068 1.3084 -0.12 12.48 1.1618

澳元/美元 0.7129 0.7081 0.68 -12.72 0.8168

新西兰元/美元 0.6499 0.6486 0.20 -16.65 0.7797

澳元/日圆 85.870 85.290 0.68 -12.14 97.750

新西兰元/日圆 78.280 78.120 0.20 -16.28 93.310

英镑/日圆 182.60 182.40 0.11 -1.74 186.38

澳元/新西兰元 1.0963 1.0904 0.54 4.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/王丽鑫/李爽/许娜/陈宗琦/龚芳/杜明霞/李婷仪/于春红)

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