台湾金融：金管会提出循序发展两岸金融业务等五大施政重点--业务报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月6日 - 台湾金管会周二提交立法院财委会业务报告表示，2016年施政规划重点包括推动金融科技创新、扩大金融业务范畴、推动金融市场与国际接轨、提供多元金融服务支持经济发展，以及循序发展兩岸金融业务等五大项目。
明年金管会仍将发展台湾成离岸人民币市场。金管会主委曾铭宗周三将赴财委会备询的报告中指出，为提高银行人民币资金运用效率，推动台湾发展人民币離岸业务，鼓勵银行协助客户办理跨境贸易采人民币结算。
“鼓勵金融机构赴大陸地区设立营运据点、金融相关事业及参股。”金管会业务报告也称。
此外，金管会也将依据兩岸金融业务发展情形，检讨兩岸金融业务往來相关法令，并适时检讨相关兩岸证券期货业务往來法令，持续协助证券期货业者布局大陸市场并维护境内金融市场稳定。
至于金融业获利情形方面，业务报告并提及，今年截至8月银行业获利2,234亿台币，证券期货业获利174亿台币及保险业获利1,484亿台币，合计整体金融业获利3,892亿台币，金融业获利相当稳健。
不过去年金融业获利基期已高恐难再创新高，去年银行业获利3,201亿台币，保险业获利也达1,276亿台币，均创歷史新高。另证券期货业366亿台币，亦有成长。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”