台湾金融：金管会提出循序发展两岸金融业务等五大施政重点--业务报告

路透台北10月6日 - 台湾金管会周二提交立法院财委会业务报告表示，2016年施政规划重点包括推动金融科技创新、扩大金融业务范畴、推动金融市场与国际接轨、提供多元金融服务支持经济发展，以及循序发展兩岸金融业务等五大项目。

明年金管会仍将发展台湾成离岸人民币市场。金管会主委曾铭宗周三将赴财委会备询的报告中指出，为提高银行人民币资金运用效率，推动台湾发展人民币離岸业务，鼓勵银行协助客户办理跨境贸易采人民币结算。

“鼓勵金融机构赴大陸地区设立营运据点、金融相关事业及参股。”金管会业务报告也称。

此外，金管会也将依据兩岸金融业务发展情形，检讨兩岸金融业务往來相关法令，并适时检讨相关兩岸证券期货业务往來法令，持续协助证券期货业者布局大陸市场并维护境内金融市场稳定。

至于金融业获利情形方面，业务报告并提及，今年截至8月银行业获利2,234亿台币，证券期货业获利174亿台币及保险业获利1,484亿台币，合计整体金融业获利3,892亿台币，金融业获利相当稳健。