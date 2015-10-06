主要国家经济指标预测--10月7日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,442 10月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- -0.1 领先指标 -- -1.6 0600 德国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.7% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 逆差35 逆差33 进口(亿欧元) -- 422 出口(亿欧元) -- 389 0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +1.2% +0.8% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.8% (较上年同期) -0.1% -0.5% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 425.5 再融资指数 -- 1,695.9 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 +0.5% -0.6% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加190 增加191 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 正55 正53 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,449 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,918 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 盈余12,211 盈余18,086 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +3.2% -3.6% (较上年同期) +4.2% +2.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差30.95 逆差25.5 商品/服务进口(较前月) +1% -- 商品/服务出口(较前月) 持平 -- 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.00% 2.00% 0600 德国工业订单(较上月) 8月 -1.8% +0.5% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -0.9% +0.1% 截至9月的三个月房价指数(较上年同期) +8.6% +9.0% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差483.3 逆差474 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差25.3 逆差12.0 出口(亿加元) 439.5 -- 进口(亿加元) 464.9 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 63.3 -- 经季节调整的PMI 53.7 54.0 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 51.9 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”