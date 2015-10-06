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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--10月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值

    10月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月         --        12,442
    
    10月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月         --          -0.1
             领先指标                                              --          -1.6
    0600 德国工业生产(较前月)                          8月      +0.2%         +0.7%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                8月     逆差35        逆差33
                       进口(亿欧元)                                --           422
                       出口(亿欧元)                                --           389
    0830 英国工业生产(较前月)                          8月      +0.3%         -0.4%
                     (较上年同期)                               +1.2%         +0.8%
             制造业产出(较前月)                                 +0.3%         -0.8%
                       (较上年同期)                             -0.1%         -0.5%
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周        --         425.5
             再融资指数                                            --       1,695.9
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         8月     +0.5%         -0.6%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                         8月   增加190       增加191
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值               9月      正55          正53
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --    买超10,449
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --     卖超1,918
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              8月  盈余12,211   盈余18,086
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月       +3.2%        -3.6%
                     (较上年同期)                                +4.2%        +2.8%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    10月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  8月    逆差30.95 逆差25.5 
             商品/服务进口(较前月)                                   +1%       -- 
             商品/服务出口(较前月)                                  持平       -- 
    0330 澳洲央行利率决定                              10月        2.00%    2.00%
    0600 德国工业订单(较上月)                           8月        -1.8%    +0.5%
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                    9月        -0.9%    +0.1%
                    截至9月的三个月房价指数(较上年同期)            +8.6%    +9.0%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月        +0.1%    +0.1%
                                (较上年同期)                       -1.4%    -1.4%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       8月    逆差483.3  逆差474
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         8月     逆差25.3 逆差12.0
               出口(亿加元)                                        439.5       --
               进口(亿加元)                                        464.9       -- 
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  9月         63.3       -- 
                   经季节调整的PMI                                  53.7     54.0
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月         51.9       --
    (完)

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