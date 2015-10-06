澳洲股市：小幅收高，然获利了结令其脱离盘中创下的近一个月高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月6日 - 澳洲股市周二收高0.33%，银行和矿业类股领涨，但获利了结令大盘脱离日内稍早触及的近一个月高位，电信和工业类股遭遇的获利了结尤其严重。
指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨16.87点至5,167.4点，脱离日高5,220点--此为9月10日以来最高位。该股指周一收高2%。
技术分析师预计，大盘在重要阻力位5,200点左右浮现一些卖压，5,000点仍是关键支撑位。
指标股指上月末触及两年低点，此后累计反弹约5%；今年至今仍下跌4%左右。最新路透调查显示，该股指到2015年底料在5,200点，可能录得2011年来首次年度跌幅。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”