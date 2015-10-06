澳洲股市：小幅收高，然获利了结令其脱离盘中创下的近一个月高点

路透悉尼10月6日 - 澳洲股市周二收高0.33%，银行和矿业类股领涨，但获利了结令大盘脱离日内稍早触及的近一个月高位，电信和工业类股遭遇的获利了结尤其严重。

指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨16.87点至5,167.4点，脱离日高5,220点--此为9月10日以来最高位。该股指周一收高2%。

技术分析师预计，大盘在重要阻力位5,200点左右浮现一些卖压，5,000点仍是关键支撑位。