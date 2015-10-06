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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 14:02 BJT

澳洲股市：小幅收高，然获利了结令其脱离盘中创下的近一个月高点

路透悉尼10月6日 - 澳洲股市周二收高0.33%，银行和矿业类股领涨，但获利了结令大盘脱离日内稍早触及的近一个月高位，电信和工业类股遭遇的获利了结尤其严重。

指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨16.87点至5,167.4点，脱离日高5,220点--此为9月10日以来最高位。该股指周一收高2%。

技术分析师预计，大盘在重要阻力位5,200点左右浮现一些卖压，5,000点仍是关键支撑位。

指标股指上月末触及两年低点，此后累计反弹约5%；今年至今仍下跌4%左右。最新路透调查显示，该股指到2015年底料在5,200点，可能录得2011年来首次年度跌幅。(完)

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