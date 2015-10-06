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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元上涨，此前澳洲央行维持利率不变

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* 澳元/美元上升0.58%，新西兰元/美元涨0.08%，美元/日圆跌0.02%，澳元/日圆涨0.4%

* 美元/坡元升0.23%，美元/印尼卢比下滑1.79%，美元/马币跌0.46%，美元/韩元下挫0.6%

* 日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.82%，美国10年期公债收益率报2.0421%，布兰特原油期货上升0.35%

* 澳洲央行连五个月按兵不动，重申视数据决定是否调整政策

* 12国达成历史性TPP贸易协定，不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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