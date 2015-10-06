《汇市简讯》欧洲盘初：澳元上涨，此前澳洲央行维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/美元上升0.58%，新西兰元/美元涨0.08%，美元/日圆跌0.02%，澳元/日圆涨0.4%
* 美元/坡元升0.23%，美元/印尼卢比下滑1.79%，美元/马币跌0.46%，美元/韩元下挫0.6%
* 日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.82%，美国10年期公债收益率报2.0421%，布兰特原油期货上升0.35%
* 澳洲央行连五个月按兵不动，重申视数据决定是否调整政策
* 12国达成历史性TPP贸易协定，不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”