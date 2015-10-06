台湾股市：连六涨创逾两周新高，受美联储升息预期递延激励

路透台北10月6日 - 台湾股市周二收涨创逾两周新高，并连续第六个交易日收高。分析师表示，受到美联储升息预期递延的消息激励，台股续随亚股走高，盘中一度涨幅逾1%，惟部分涨多个股遭受获利了结卖压，略收敛今日涨幅，周四仍有中国股市开市的变数存在，明日台股走势料在季线附近震荡的可能性较高。

台湾加权股价指数 收升0.50%报8,394.10点，续创两周半收盘新高，前高为9月18日的8,642.14点；今日成交初值 为996.20亿台币，上交易日修正后为842.83亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，台股今日收高突破8,357点的季线，短期内指数可能反覆测试季线，加以周五双十假期效应将至，市场预期假期前夕料台股维持量缩整理格局，且周四中国金融市场开市在即，短线指数将较显震荡。

〞短线走势震荡，可能类股轮动支撑指数盘整。〞他说。

他也指出，目前台股尚未失去人气，从股王大立光 大涨逾8%就可看出端倪，短期类股轮动下，涨多个股将较见压力，明日指数主要区间料在8,350-8,500点。

此外，德盛安联中华新思路基金经理人许廷全表示，虽然指数经过先前修正后，已重新站上5日、10日与月线，近期已解除重挫的危机，不过距离前波反弹幅度已大，短期在无特别利多的情况下，指数不易带量上攻，预计区间震荡机率高。

亚洲股市周二升至两周高位，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年加息的预期降温，且石油和大宗商品价格反弹。

本地时间13:49，MSCI亚太明晟指数 上涨0.82%。(完)

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