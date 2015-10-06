《路透晚报》--10月6日日间新闻摘要

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1%，投资人冒险意愿回升

日本股市周二上涨，市场冒险意愿回升，因相关国家就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成基本协议，且美联储今年升息的预期转淡。日经指数收高1%至18,186.10点，为连续第二日收在18,000点大关之上。东证股价指数收涨0.8%至1,475.84点，33个分类指数中只有五个下跌。

--中国股市：因国庆假期，中国股市上周四（10月1日）至本周三（10月7日）休市。

--香港股市：收盘涨跌不一，能源股升势提振恒生国企指数

港股收盘涨跌不一，恒指略跌，但恒生国企指数受中石油等能源股涨势拉抬而升高。恒生指数下滑0.1%至21,831.62点，华润创业跌3.1%，令大盘承压。恒生国企指数收高0.5%至9,931.53点。

--汇市：澳元触及两周高点，因央行决定维持利率不变

澳元在主要货币中表现抢眼，因澳洲央行发出的信息显示，其对经济增长面临的威胁并不特别担忧，这打压了对该央行今年将进一步降息的猜测。美元兑日圆小幅下跌，反映出全球市场情绪依然紧张，其他主要货币对大多持平。0900GMT，澳元兑美元上涨0.4%至0.7113美元，此前度触及两周高点0.7120。美元兑日圆下跌0.1%至120.36日圆

--欧元债市：德国公债收益率走低，此前工业订单意外下滑

德国政府公债收益率小幅下跌，此前德国公布工业订单意外下滑，凸显出全球成长的疑虑，并冲击欧洲股市。指标10年期德国公债收益率(殖利率)下跌至0.57%。

--国际油市：亚洲时段大致持平，俄罗斯准备与产油大国讨论油市

原油价格在亚洲盘大致持平，前一交易日大涨，因俄罗斯暗示准备与其他产油大国讨论全球油市。盘中交投清淡，中国交易商因国庆节假期而离场。0833 GMT，布兰特原油涨0.02美元，至每桶49.27美元。

--全球金市：金价接近一周高点，投资者押注美联储推迟升息

黄金持稳在一周高点下方不远，投资者押注疲弱的非农就业报告可能使美联储今年不会升息。不过一些人士警告称，近期获利了结可能打压金价。0823 GMT，现货金报每盎司1,138.10美元。

--金属期市：伦铜持平，交易员未受嘉能可减产影响

伦敦金属交易所期铜持平，因中国一周的国庆长假抑制了交投，虽然大宗商品巨头嘉能可的首席执行官暗示将削减供应，但未能刺激买盘。0806GMT，三个月期铜下滑0.78%至每吨5,136.50美元，回吐上日1.5%的涨幅。