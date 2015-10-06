中国社会：愈来愈多奢侈品消费者网购心头好，平均支出升28%--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月6日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周二称，愈来愈多中国奢侈品消费者愿意网购心头好，每笔奢侈品消费平均约2,300元人民币，较去年调查高出28%。
毕马威发表最新《中国的网购消费者》调查显示，45%受访者表示他们的奢侈品大多是通过网络渠道购买。他们还表示，对于单价在4,200元以下的商品，可以放心在网上支付，相比2014年调查的1,900元大幅增长。
毕马威中国客户和创新事务合伙人查玮亮称，“中国消费者的消费意欲强烈，他们精通科技，希望买到质量最好的产品，且更加追求生活品味。”
该项调查针对中国消费者网上购买奢侈品和其他物品的习惯，在今年1-2月共收回10,150份有效回覆，受访者来自全国超过90个城市，年龄介乎18-50岁。
调查发现，化妆品（56%）是最受欢迎的网购产品，其次是女装（38%）、手袋皮革用品（38%）以及配饰（35%）。手表和珠宝的消费金额大幅上升，但两类产品在整体网购份额占比较小。
除了奢侈品外，愈来愈多消费者在网上购买奢侈服务，主要是网上订购酒店和餐厅，其次是境内外旅游。
此外，海外网购奢侈品出现大幅增长，有48%消费者在过去一年曾经海外网购奢侈品，其中三分之二表示过去一年增加了海外网购奢侈品的数量。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”